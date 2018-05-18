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الوطن

انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بالمنيا

اليوم AM 12:06
كتب: اسلام فهمي
انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بالمنيا

صوره ارشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طالب من المجرى المائي لنهر النيل، بعد أن غرق خلال الاستحمام أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ملوي بوصول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية بالمجرى المائي لنهر النيل.

وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لـ"أيمن أحمد عبد الغني، 18 عاما" طالب ويقيم في مدينة ملوي، وقال والده صاحب الـ 58 عاما إنه أثناء استحمام نجله في المجرى المائي للنهر رفقة صديق "محمد شلبي بدر – 18 عاما" و جرفه التيار ما أدى لغرقه ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2989 لسنة 2018 إداري قسم شرطة ملوي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام وأفاد تقرير مفتش الصحة الذي وقع الكشف الطبي على الجثة أن الوفاة سببها اسفكسيا الغرق.

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