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الوطن

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في مدينة المنيا

اليوم AM 12:13
كتب: اسلام فهمي
ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في مدينة المنيا

صوره ارشيفية

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة المنيا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الوحدات السكنية عن طريق التسلل، وتبيّن أنه ارتكب العديد من وقائع السرقات وأرشد على المسروقات وتحرر محضر بالواقعة.

كان مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا بورود معلومات إلى وحدة المباحث بقيام كلا من "أنور. م. أ"، 23 عاما، عاطل السابق اتهامه في 12 قضية (سرقة مسكن – سرقة بالإكراه – سرقة بطارية – هروب من المراقبة – مخدرات – سلاح أبيض)، و "محمد. ا. م"، 23 عاما، عاطل والسابق إتهامة في 17 قضية ( مخدرات – سرقة كابلات كهربائية – سرقة مسكن  – سلاح ناري)، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن "بأسلوب التسلل" متخذان من دائرة القسم والمناطق المجاورة  مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي .

وبإجراء التحرات، جرى التأكد من المعلومات، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بما أكدته التحريات، وقال الأول إنه يتسلل إلى المنازل ويسرق المسروقات فيما يقوم الثاني بإخفاءها داخل منزله لحين التصرف فيها، وأقرا المتهمان ارتكابهما وقائع وأرشدا على المسروقات عبارة عن ( 4 هاتف محمول - جهاز تاب – جهاز روتر -1500 جنيه – ساعة رجالي) وبعرض المسروقات على المجني عليهم تعرفوا عليها.

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