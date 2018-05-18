عاجل| "الخزانة الأمريكية" تكشف الهدف من فرض عقوبات على بنك "البلاد"

قال مصدر مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، إن فرض العقوبات على بنك البلاد، ومديره العام، تم بالتنسيق مع العراقيين وكل الدول التي تربطها علاقات مصرفية مع هذا البنك، موضحًا أن بنك البلاد كان يسهل وصول الأموال لميليشيا حزب الله.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن الخطوات التي تم اتخذها جاءت وفق خارطة محددة لاستهداف تمويل ميليشيا حزب الله، مؤكدًا أن استهداف مجلس شورى حزب الله رسالة للجميع.

وأشار إلى أنه لا يوجد جناح سياسي لحزب الله هو فقط منظمة إرهابية يسيطر عليها الإيرانيون، مؤكدًا أن 700 مليون دولار تحول شهريا إلى حسن نصر الله من طهران، وهو تحرك يأتي بأوامر من قاسم سليماني.

وتابع: "لم نفرض العقوبات على ميليشيا حزب الله لأغراض سياسية ولا من أجل التأثير على تشكيل الحكومة اللبنانية"، موضحًا أنه إذا استلم مسؤولون في ميليشيا حزب الله مواقع حكومية فسيكون هناك عواقب كارثية بالنسبة إلى لبنان.

وأشار إلى أنه تم استهداف مجلس شورى حزب الله لأنه يتخذ قرارات عمليات الاغتيال وتمويل الحروب، موضحًا أن هناك بعض الخطوط الحمراء التي لدينا والتي أعتقد أن الحكومة اللبنانية والرئيسين عون الحريري يعلمون أين هي.

وأوضح أن هناك عقوبات جديدة تستهدف تجميد أموال ميليشيا حزب الله، مضيفًا: "هناك بعض الخطوط الحمراء التي لدينا والتي أعتقد أن الحكومة اللبنانية والرئيسين عون والحريري يعلمون أين هي".

وتابع: "سنعمل على إجبار الإيرانيين على اتخاذ قرارات صعبة وعليهم الاختيار ما بين الإصلاح أو تمويل الإرهاب، الاقتصاد الإيراني في أزمة وإذا أرادوا إصلاحه فعليهم الاهتمام بالشعب والتوقف عن تمويل حزب الله".

وواصل: "سنعيد فرض العقوبات على الكثير من الكيانات والشركات الإيرانية".