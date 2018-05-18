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الوطن

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين جينا هاسبل مديرة لـ"سي أي إيه"

اليوم AM 03:56
كتب: أ ف ب
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين جينا هاسبل مديرة لـ"سي أي إيه"

جينا هاسبل

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، تعيين جينا هاسبل مديرة جديدة لوكالة الاستخبارات المركزية، رغم تحفظ عدد من أعضائه، معتبرين أن ضلوعها سابقا بعمليات تعذيب لمشتبه في تورطه بالإرهاب، يمنعها من تولي المنصب.

وأقر الكونجرس تعيين هاسبل، التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنصب، بعد أن خالف ستة أعضاء ديموقراطيين توجيهات حزبهم وأيدوا القرار الذي نال 54 صوتا من أصل 99.

وتخلف هاسبل في المنصب مايك بومبيو، الذي عينه ترامب مؤخرا وزيرا للخارجية.

وطوال ثلاثة عقود عملت هاسبل، التي أثار اختيارها للمنصب جدلا كبيرا، في العمليات السرية التابعة للوكالة، وأدارت في 2002 سجنا سريا تابعا للوكالة في تايلاند، تؤكد تقارير أن "معتقلين بشبهة الانتماء لتنظيم القاعدة تعرضوا فيه للتعذيب".

وشمل التعذيب خصوصا الإيهام بالغرق، التي استخدمت بعد هجمات 11 سبتمبر، وألغى الرئيس السابق باراك أوباما هذه الأساليب.

والأربعاء، تعهدت هاسبل في إفادتها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، بعدم استئناف برنامج التعذيب المثير للجدل، الذي طبقته الوكالة بين العامين 2002 و2005، إلا أنها أكدت أن البرنامج ساهم في "توفير معلومات قيّمة" لمنع حصول اعتداءات أخرى.

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