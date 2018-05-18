ضبط 5 أشخاص بأسلحة ومخدرات في البحيرة

شنّت الأجهزة الأمنية في البحيرة، برئاسة اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، وإشراف اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، اليوم، حملة لضبط الخارجين على القانون، وتجار وحائزي الأسلحة والمخدرات.

أسفرت الحملة عن ضبط "ح.ال" (32 عاما - عاطل - مقيم بدمنهور)، بحيازته فرد خرطوش عيار 12 ملي و35 قطعة لمخدر الهيروين، و"ال ع" (27 عاما - عاطل - مقيم بدمنهور)، بحيازته فرد خرطوش عيار 12 ملي و22 قطعة لمخدر الحشيش، تزن نحو 150 جراما.

كما تم ضبط "ف.ص" (39 عاما - عاطل - مقيم بمركز بدر)، بحيازته 38 قرصا مخدرا، ومقص حديدي، ومبلغ مالي 150 جنيها، وهاتف محمول بقصد الاتجار، و"م.ع" (33 عاما - عاطل - مقيم بمركز بدر)، بحيازته 8 لفافات لمسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 20 جراما بقصد الاتجار، و"م.ال" (35 عاما - عاطل - مقيم بمركز الدلنجات)، بحيازته 2 طربة حشيش تزن نحو 500 جرام، ومبلغ مالي 50 جنيها. وتحررت المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.