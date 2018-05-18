محافظ قنا يشارك في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين

شارك اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، يرافقه العقيد برهان بشري، قائد قطاع قنا العسكري، في توزيع وجبات الإفطار للصائمين خلال أول أيام من شهر رمضان بموائد الإفطار التي تقيمها القوات المسلحة بمدينة قنا.

وأوضح المحافظ أن المنطقة الجنوبية العسكرية، أقامت ثلاث موائد إفطار للصائمين خلال شهر رمضان بمدينة قنا بمناطق (سيدي عبد الرحيم القنائي، ومجمع المواقف، وأمام مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض)، مضيفا أن الموائد الثلاث تقدم حوالي 600 وجبة إفطار يوميا.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للقوات المسلحة على دورهم الرائد في خدمة المجتمع بمختلف المجالات، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري وأهالي قنا بحلول شهر رمضان المبارك.