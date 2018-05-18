أمن البحيرة يضبط هاربا أثناء العرض على النيابة

ألقت أجهزة الأمن بالبحيرة، الجمعة، القبض على متهم هارب أثناء عرضه على نيابة قسم كفر الدوار.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير الأمن، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، بهروب "ياسر. ت" 28 عاما، مقيم بكفر الدوار، حال عرضه على النيابة العامة في القضية رقم 3702 جنح القسم "سرقة بالإكراه"، بالاشتراك مع "السيد. ع" 26 عاما عاطل ومقيم بدائرة القسم.

وشكل فريق بحث برئاسة الرائد حسام أبو وافية، رئيس مباحث قسم كفر الدوار، وأعدت الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.