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الوطن

إنشاء 77 فصلا دارسيا جديدا في جنوب سيناء بـ96.5 مليون جنيه

منذ 26 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
إنشاء 77 فصلا دارسيا جديدا في جنوب سيناء بـ96.5 مليون جنيه

صورة ارشيفية

أكد المهندس طارق أحمد عبدالله، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، أنه تم وضع خطة طموحه لزيادة عدد الفصول الدراسية بالمحافظة ومن المقرر تنفيذ المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 – 2021.

وأضاف مدير عام فرع هيئة الأبنية، عبر تصريحات صحفية اليوم، أن الخطة تستهدف إنشاء 9 مشروعات كبرى بنحو 77 فصلا دارسيا جديد بتكلفة تصل إلى 96.5 مليون جنيه.

وأوضح عبدالله، أن المشروعات تتضمن إنشاء مدرسة السلفا الابتدائية بمدينة راس سدر وتضم 6 فصول دراسية بتكلفة 2 مليون جنيه وإحلال وتجديد مدرسة العبور بالباغة التابعة لمدينة راس سدر وإضافة 6 فصول جديدة لها بتكلفة 2.5 مليون جنيه بتكلفة 2 مليون جنيه ومشروع إنشاء إدارة تعليمية جديدة بمدينة نويبع، وإنشاء مركز التطوير التكنولوجي والكنترول بمدينة الطور بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه ومدرسة الإسكان الاجتماعي للتعليم الأساسي بمدينة أبوزنيمة وتضم 11 فصلًا، بتكلفة تصل إلى 6 ملايين جنيه ومدرسة الإسكان الاجتماعي بمدينة ابورديس وتضم 11 فصلًا بتكلفة 6 ملايين جنيه.

والمدرسة اليابانية بمدينة دهب وتضم 22 فصلا دراسيا بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه ومدرسة ثانوي فندقي بمدينة دهب تضم 12 فصل بتكلفة 12 مليون جنيه ومدرسة ثانوية صناعية بفرية وادي فيران وتضم 9 فصول بتكلفة تصل إلى 13 مليون جنيه.

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