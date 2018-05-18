بولندا تسعى لإقناع الأمم المتحدة بنشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا

دعا الرئيس البولندي أندريه دودا أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم، لنشر قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا "على طول الحدود مع روسيا" وفي كامل شرق البلاد الذي "يسيطر عليه الانفصاليون".

وقال دودا في مؤتمر صحفي "ندافع عن نشر بعثة للسلام تابعة للأمم المتحدة" في أوكرانيا، مكررًا بذلك خطابا ألقاه قبيل ذلك في مجلس الأمن الذي تترأسه بولندا خلال مايو، خلال اجتماع حول القانون الدولي والسلام في العالم.

وأضاف الرئيس البولندي "أكدت بأشد العبارات أنه إذا حدث ذلك، فيجب نشر هذه القوات في كامل الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون اليوم".

وأوضح أن هذه القوات يجب أن تكون موجودة أولا على طول الحدود المعترف بها دوليا بين أوكرانيا وروسيا.

وكانت روسيا طلبت في سبتمبر الماضي في مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي الموافقة على نشر بعثة لعسكريين مزودين بأسلحة خفيفة في شرق أوكرانيا حيث تدور مواجهات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا، لحماية 600 مراقب تابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.