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الصيام فى الأديان| اليهود يصومون 6 أيام يمتنعون خلالها عن الاستحمام وارتداء الأحذية

اليوم PM 12:33
كتب: دينا عبدالخالق
الصيام فى الأديان| اليهود يصومون 6 أيام يمتنعون خلالها عن الاستحمام وارتداء الأحذية

صورة أرشيفية لليهود في داخل المعبد

يختلف طقس الصوم في الديانة اليهودية، عن قرينتيها من الديانات السماوية، حيث يصوم اليهود ستة أيام فقط طوال العام، بغرض تجنب الأخطار والتخلص من كارثة أو محنة، واكتساب عطف الرب.

ويتبع اليهود في صيامهم طقوس التقشف، كالنوم على الأرض أو الامتناع عن الأكل، والشرب، والجماع، والاستحمام، وتغيير الملابس، والتعطر، وزيوت الجسم، وغسل الأسنان، والعمل، وارتداء الأحذية، منذ غروب الشمس إلى غروب اليوم التالي، ويتم إعفاء الأطفال والمرضى والنساء الحوامل والمرضعات من الصيام.

 

ويعتبر أهم أيام الصيام بالنسبة لليهود هو "يوم الغفران" أو "يومها كيبور" بالعبرية، وهو اليوم العاشر من شهر "تشرين" في التقويم اليهودي، ويوافق أكتوبر أو سبتمبر الميلادي، يصومون فيه 25 ساعة مع الكثير من الصلوات، ويرتدي فيه الرجال وشاحًا أبيض، والنساء ملابس بيضاء، ويليه في الأهمية صيام يوم 9 أغسطس، في ذكرى خراب الهيكل المقدس، وهو صيام وحداد على تدمير هيكل سليمان، ثم يوم 13 نوفمبر ويسمى "صيام جداليا"، لإحياء ذكرى مقتل حاكم أورشليم الذي ذبح بعد هدم الهيكل.

 

كما يصوم اليهود يوم السابع عشر من يوليو، الذي هدمت فيه جدران القدس، بالإضافة ليوم العاشر من تيفيت في التقويم اليهودي، الموافق لشهر ديسمبر أو يناير، وهو اليوم الذي بدأ فيه القائد بختنصر البابلي حصار أورشليم، وآخرهم يوم الثالث عشر من مارس، ويسمى "صيام استير"، وهو لإحياء "عيد الفور"، في ذكرى خلاص اليهود من مجزرة هامان، وزير الإمبراطور الأخميني أحشويرش وفقًا للتراث اليهودي.

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