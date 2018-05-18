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الوطن

كفر الشيخ تنظم 25 إفطارا جماعيا طوال رمضان

منذ 45 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
كفر الشيخ تنظم 25 إفطارا جماعيا طوال رمضان

اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ

استعدت محافظة كفر الشيخ، لتنظيم 25 إفطارا جماعيا بـ10 قرى طوال شهر رمضان الكريم، يحضره المحافظ، اللواء السيد نصر، وجميع التنفيذيين، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ويشارك قرابة 400 من أهالي كل قرية.

وقال المحافظ، إن الإفطار الجماعي سيكون 3 أيام أسبوعيا، بحيث يبدأ غدا السبت بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، والاثنين بقرية بر بحري التابعة لمركز بلطيم.

وأضاف أن الأربعاء، سيكون الإفطار الجماعي بقرية الإبعادية بمركز الحامول، والسبت 10 رمضان بقرية حازق التابعة لمركز بيلا، والاثنين 12 رمضان بقرية إسحاقه بمركز كفر الشيخ، والأربعاء 14 رمضان بقرية الضبعة التابعة لمركز الرياض، والسبت 17 رمضان بقرية العظمة التابعة لبني بمطوبس.

وتابع: الاثنين 19 رمضان سيكون بقرية كوم السعداء التابعة لمركز فوه، والأربعاء 21 رمضان بقرية شباس عمير بمركز قلين، والسبت 24 رمضان بقرية كوم الدهب التابعة لقرية سد خميس بسيدي سالم، مؤكدا أنه قرر مشاركة أهالي القرى إفطارهم الجماعي للاستماع إلى مشاكلهم عقب الإفطار.

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