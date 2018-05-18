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الوطن

حبس عصابة الاتجار في الأعضاء البشرية في الأزبكية

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد سيف
حبس عصابة الاتجار في الأعضاء البشرية في الأزبكية

صورة أرشيفية

قررت نيابة الأزبكية، حبس 3 أفراد من عصابة بيع الأعضاء البشرية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالبشر.

واعترف المتهم الرئيسي، أنه يعمل لصالح طبيب يدعى "تامر . ز" رئيس قسم زراعة الكلى بأحد المستشفيات بالمعادي عن طريق وسيط يعمل موظفا بالمستشفى نفسه، وتقاضيه عمولة قدرها 10 آلاف جنيه عن كل متبرع، وأنه يصطحب المتبرعين لمعمل دكتورة "ميرفت . أ" بالدقي لإجراء التحاليل الطبية اللازمة.

كما اعترف المتهم بأنه باع كليته منذ 10 سنوات بمعرفة الطبيب المذكور، ومنذ ذلك يزاول نشاطه فى تجارة الأعضاء،و بتطوير مناقشته إعترف بإستقطاب 4 أشخاص لبيع الكلى وأنهم موجودون بشقة مستأجرة بمنطقة البراجيل بالجيزة تمهيداً لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية،و تم ضبطهم بإرشاده وهم( ثلاثة عمال تتراح وأعمارهم يبين 18 إلي 30 سنة "، وبمواجهتهم إعترفوا وأضاف الأخير بإجرائه عملية تبرع بكليته بتاريخ شهر فبراير الماضي بإحدى المستشفيات بالمعادى بمعرفة الطبيب المشتبه بهم مقابل مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه إستلم منهم 10 آلاف جنيه وحضر اليوم لاستلام باقى المبلغ.

 

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