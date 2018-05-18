المبدعون في رمضان| شريف عرفة.. مخرج "العمالقة"

لم يكن اسم فيلمه الأول "الأقزام قادمون" سوى مفارقة مع ميلاد مخرج "عملاق"، أخرج لعمالقة جيله أعمالا حصدت إعجاب الجمهور والنقاد والتاريخ، نال عنها حب المشاهدين قبل جوائز السينما، صانعا لاسمه صدى ثقة يدفعك لمشاهدة أعماله لمجرد وجود اسمه عليها.

شريف عرفة، المخرج والمؤلف والمنتج المصري، ولد في 25 ديسمبر 1960، وتخرج في المعهد العالي للسينما في عام 1982، وهو ليس بغريب على الوسط الفني، فهو ابن المخرج السينمائي سعد عرفة، والشقيق الأكبر للمخرج عمرو عرفة، عمل مساعدا لوالده في معظم أفلامه الأخيرة، ثم اشتغل في أكثر من 30 فيلمًا أثناء دراسته بالمعهد، إما مديرا للإنتاج أو مخرج مساعد. عمل شريف عرفة مع كبار النجوم، منذ بداياته الفنية مع سعاد حسني وأحمد زكي وعادل أمام، كذلك اكتشف وقدم العديد من الوجوه السينمائية الشابة المعروفة، مثل علاء ولي الدين، محمد هنيدي، منى زكي، محمد سعد، نور، أحمد حلمي، هيثم أحمد زكي وغيرهم.

أخرج شريف عرفة العديد من الأفلام السينمائية المهمة في تاريخ السينما المصرية، مثل طيور الظلام والناظر ومافيا وحليم، وكذلك قام بإخراج العديد من الإعلانات التلفزيونية لمنتجات معروفة مثل "بيبسي" و"شيبسي". دخل عالم الإنتاج التليفزيوني بقوة في عام 2006 من خلال شركة الإنتاج الخاصة به "بارتنر برو"، بإنتاجه ثلاثة أعمال هي مسلسلي "تامر وشوقية" و"لحظات حرجة" وبرنامج "الناس وأنا" والذي شاركه في إنتاجه منتجين آخرين من مصر ومن الولايات المتحدة.

وكان باكورة أعمال شريف عرفة كمخرج عام 1986، مع زميله السيناريست "ماهر عواد" خريج نفس الدفعة، بفيلم "الأقزام قادمون"، وكان الأول لكليهما، فقد قدما فيه تجربة جديدة وجريئة، اتضحت ملامحها في قدراتهما على خلق أفضل الأجواء الفنية التي تضع المتفرج في عمق الأحداث، أما الفكرة العامة لفيلم "الأقزام قادمون" فهي إدانة واضحة لمجتمع الاستهلاك، وتدور حول مافيا الإعلانات التجارية التي تسعى إلى تجميل ذلك الزيف الذي يحيط بالمستهلك. وفي فيلمهما الثاني "الدرجة الثالثة" 1987، يقدم شريف عرفة وزميله ماهر عواد رؤية "فانتازيا" حول ذلك الصراع التقليدي الذي يدور بين مافيا المجتمع وبين بسطاء المجتمع الذين يحبون بعفوية ودون حدود ومن غير مقابل.

ويقدمان هذا الصراع في صيغة مبتكرة وأسلوب فانتازي ساخر.وذلك من خلال تلك العلاقة ما بين جمهور الدرجة الثالثة لكرة القدم البسطاء وبين أفراد المقصورة الرئيسية المرفهين ذوي السلطة والنفوذ، تلك العلاقة التي تتطور وتتوتر متخذة شكل العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ولأن شريف عرفة، في السينما التي يقدمها، يحاول الاهتمام بالفكرة والمضمون، مع وعيه التام بأن الشكل الفني هو الذي يزيد من قوة المضمون في كثير من الأحيان، فهو بذلك في فيلمه الثالث "سمع هس" 1990، يقدم شكلًا مبتكرًا لمضمون هو مزيج من الكوميديا الاجتماعية الخفيفة والفانتازيا الاستعراضية، ففي هذا الفيلم يقدم نموذجاً لذلك الظلم الاجتماعي الواقع من كبار اللصوص على صغار الشرفاء، وذلك في تناوله لقصة حمص وحلاوة وقضية سرقة أغنيتهما من قبل الملحن المشهور غندور، وهذا الفيلم اعتبره المخرج "خيري بشارة" بداية فعلية لعصر جديد للسينما المصرية.

حصل عرفة على العديد من الجوائز خلال مشواره الفني، منها جائزة أحسن مخرج وأحسن فيلم من وزير الثقافة المصـري الأسبق "فاروق حسني" على أفلام اللعب مع الكبار، الإرهاب والكباب والمنسي، ثم جائزة الفضية لأحسن فيلم من مهرجان ميلانو عام 1992 للسينما الإفريقية عن فيلم الإرهاب والكباب، والجائزة البرونزية لأحسن فيلم في مهرجان فينيسيا عام 1995 عن فيلم طيور الظلام، وأيضًا الجائزة الفضية لأحسن فيلم في مهرجان ميلانو عام 1995 عن فيلم طيور الظلام.