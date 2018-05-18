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الوطن

"المترو" يعلن عن أرقام خدمة "واتس آب" لتلقي شكاوى المواطنين

منذ 38 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"المترو" يعلن عن أرقام خدمة "واتس آب" لتلقي شكاوى المواطنين

مترو الأنفاق صورة أرشيفية

أكد المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بمترو الأنفاق، أنه تم عمل مجموعات بالمحطات لمتابعة أي معوقات تحدث والعمل فورا على حلها، وضرورة تسهيل متطلبات الجمهور، مشيرا إلى أن هناك متابعة بغرف العمليات والتحكم المركزي (CCP – PCP ) لسير القطارات بخطوط المترو الثلاثة، والعمل على حل أي معوقات تحدث في أسرع وقت.

وأعلن صبرة، لـ"الوطن"، عن خدمة الواتس آب "01221116048-01021778887"، لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب طوال اليوم، مشددا على التيسير على المواطنين وحسن التعامل معهم بهدف تقديم خدمة مميزة خلال الشهر الكريم.

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