وزير الخارجية يطير لتركيا لحضور الاجتماع الاستثنائي للقدس

غادر مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الجمعة، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، متوجهًا إلى تركيا، للمشاركة فى فعاليات القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامى، والتى تقرر عقدها بشكل عاجل لبحث التطورات الأخيرة.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية فى القمة ممثلًا عن رئيس الجمهورية، حيث سيستعرض الموقف المصرى الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووضعية مدينة القدس والأوضاع الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الجهود التى تقوم بها مصر من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينى.

وغادر وزير الخارجية والوفد المرافق له البلاد على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى إسطنبول، حيث تم إنهاء إجراءات المغادرة بصالة كبار الزوار بمبنى الركاب رقم 1، وكان فى وداعه مسئولو مكتب الخارجية بالمطار.