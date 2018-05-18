تسجيل الدخول

الوطن

وزير الخارجية يطير لتركيا لحضور الاجتماع الاستثنائي للقدس

منذ 15 دقيقة
كتب: أيمن حمزة
وزير الخارجية يطير لتركيا لحضور الاجتماع الاستثنائي للقدس

سامح شكري، وزير الخارجية

غادر مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الجمعة، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، متوجهًا إلى تركيا، للمشاركة فى فعاليات القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامى، والتى تقرر عقدها بشكل عاجل لبحث التطورات الأخيرة.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية فى القمة ممثلًا عن رئيس الجمهورية، حيث سيستعرض الموقف المصرى الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووضعية مدينة القدس والأوضاع الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الجهود التى تقوم بها مصر من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينى.

وغادر وزير الخارجية والوفد المرافق له البلاد على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى إسطنبول، حيث تم إنهاء إجراءات المغادرة بصالة كبار الزوار بمبنى الركاب رقم 1، وكان فى وداعه مسئولو مكتب الخارجية بالمطار.

أخبار متعلقة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: على فلسطين المشاركة بكل المحافل الدولية

مساعد وزير الخارجية الأسبق: على فلسطين المشاركة بكل المحافل الدولية
"بلتون": التعاملات الخارجية للاقتصاد المصري تشهد تحسنا ملحوظا

"بلتون": التعاملات الخارجية للاقتصاد المصري تشهد تحسنا ملحوظا
وزير الخارجية السعودى: فتح السفارة الأمريكية فى القدس مخالفة دولية

وزير الخارجية السعودى: فتح السفارة الأمريكية فى القدس مخالفة دولية
اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق اجتماعهم الطارئ

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق اجتماعهم الطارئ
وزير الخارجية الدنماركي يعلن سحب قوات بلاده الخاصة من العراق

وزير الخارجية الدنماركي يعلن سحب قوات بلاده الخاصة من العراق

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"التعليم": امتحانات العملي للدبلومات الفنية ليست سرية

"التعليم": امتحانات العملي للدبلومات الفنية ليست سرية

المستشار الإعلامي لهنية يشيد بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني

المستشار الإعلامي لهنية يشيد بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني

بالفيديو| ريم مصطفى تضرب رامز جلال بعنف: "أنا ما شوفتش أغلس منك"

بالفيديو| ريم مصطفى تضرب رامز جلال بعنف: "أنا ما شوفتش أغلس منك"

في اليابان.. اعتذار بسبب مغادرة قطار قبل موعده بـ25 ثانية

في اليابان.. اعتذار بسبب مغادرة قطار قبل موعده بـ25 ثانية

إصابة 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

إصابة 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

اختيارات الوطن

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

الأكثر قراءة

عاجل