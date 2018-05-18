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الوطن

شكري يهنئ وزير خارجية السودان الجديد في القمة الإسلامية بإسطنبول

منذ 48 دقيقة
كتب: (أ.ش.أ)
شكري يهنئ وزير خارجية السودان الجديد في القمة الإسلامية بإسطنبول

وزير الخارجية-سامح شكري-صورة أرشيفية

هنأ وزير الخارجية سامح شكري، وزير خارجية السودان الجديد، الدرديري محمد أحمد الدخيري، على هامش القمة الإسلامية المنعقدة، اليوم، بإسطنبول.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وزير الخارجية سامح ‏شكري يهنئ وزير خارجية السودان الجديد ويصافح الرئيس البشير على هامش القمة الإسلامية".

ويشارك سامح شكري، ممثلًا عن رئيس الجمهورية في القمة الإسلامية الاستثنائية لدعم فلسطين التي بدأت أعمالها، اليوم، في إسطنبول.

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