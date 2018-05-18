38 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ غدا

يؤدي 37 ألف و744 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية الامتحان النظرية، غدًا السبت، في 114 لجنة امتحانية بمدارس محافظة كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 37 ألف و744 طالب وطالبة، مؤكدة أن 14238 طالب وطالبة بالتعليم الثانوي الصناعي يؤدون الامتحانات في 31 لجنة، منهم 243 طالب وطالبة بالمدرسة الصناعية المتقدمة نظام الـ5 سنوات في لجنة واحدة، أما الدبلوم الصناعي نظام الـ3 سنوات يؤدي 12038 طالب وطالبة الامتحانات في 25 لجنة، أما الثانوي الصناعي المهني نظام الـ5 سنوات، يؤدي 1967 طالب وطالبة الامتحان في 5 لجان.

وأضافت وكيل الوزارة ، أما التعليم الزراعي يؤدي 5310 طالب وطالبة الامتحان في 10 لجان، منهم 19 طالب وطالبة بالتعليم الثانوي الزراعي نظام الـ5 سنوات، و5291 طالب وطالبة نظام الـ3 سنوات، أما التعليم التجاري يؤدي 17348 طالب وطالبة الامتحان في 70 لجنة، أما التعليم الثانوي الفندقي يؤدي 540 طالب وطالبة الامتحان في 3 لجان.

وتابعت، جرى تسكين المراقبين والملاحظين في 44 استراحة تابعين 13 إدارة تعليمية، مؤكدة أنه تم توفير كل احتياجات المراقبين والملاحظين في الاستراحات .