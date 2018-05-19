أجرى أطباء قسم جراحة الأطفال بجامعة طنطا جراحة لرضيع (14 شهرا) اخترق سيخ حديد رأسه بعد أن اختل توازنه وسقوطه من مرتفع على الأرض، وتم نقله للمستشفى.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من الرائد محمد تعلب، رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول محمد عبد المقصود (14 شهرا)، رضيع، إلى المستشفى اخترق سيخ حديد رأسه، وبسؤال والدته أكدت أن طفلها أصيب نتيحة اختلال توزنه وسقوطه على الأرض بالتصادف مع وجود سيخ حديد.

على الفور تم نقل الطفل إلى قسم جراحة الأطفال بمستشفى طنطا الجامعي، وتم تشكيل فريق طبي من أطباء الجراحة والمخ والأعصاب، بجامعة طنطا، وتم إجراء أشعة على مخ الطفل، والتدخل الفوري لإنقاذه وتم تجهيز الطفل لإجراء العملية ونجح الأطباء فى استخراج السيخ من رأسه وتم وضعه تحت ملاحظة مكثفة لحين ستقرار حالته الصحية.