النيلى: انطلاق امتحانات الدبلومات في 21 لجنة بمطروح اليوم

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن بدء امتحانات الدبلومات الفنية، غدا، على مستوى محافظة مطروح والمقيد بها 4521 طالبا، موزعين على 21 لجنة بجميع الإدارات التعليمية.

وقال النيلى، إنه اجتمع برؤساء اللجان وتم التوجيه بتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بتوفير الهدوء داخل اللجان ومراعاة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بكل دقة وحزم، والتعامل الصارم مع أي محاولات للغش من داخل أو خارج اللجان والإبلاغ الفورى لغرفة العمليات المشكلة في المديرية بأى أحداث داخل اللجان لسرعة التعامل معها.

وأضاف أن هناك تنبيهات على رؤساء اللجان بضرورة التواجد بمقار لجانهم فى وقت مبكر حتى يتسنى لهم تفقد اللجان جميع والتأكد من تأمينها بالشكل المناسب واستلام أوراق الأسئلة قبل بداية الإختبار بوقت كافٍ، مع تسليم أوراق الإجابة بعد نهاية الاختبار مباشرة طبقًا للتعليمات الوزارية الواردة فى هذا الشأن.