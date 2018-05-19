محمد عباس: "كنت أكتر لاعب ملتزم في الأهلي.. وشربت الحشيش بعد الاعتزال"

قال محمد عباس لاعب النادي الأهلي الأسبق، إن الشهرة المبكرة أثرت بالسلب عليه، موضحًا: "الشهرة مخلتنيش أركز، مرة واحد بقيت بلعب في الفريق الأول للنادي الأهلي، ومش مع أي لاعيبة، مع صفوت عبدالحليم والخطيب وإكرامي وثابت البطل، وكنت بتعامل معاملة كويسة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "كنت أكتر لاعب ملتزم في الفريق، ولياقتي البدنية كانت عالية وبنفذ كل الواجبات اللي كان الخواجة بيطلبها مني".

وتابع: "مشربتش الحشيش وأنا بلعب في النادي الأهلي، لكن شربته بعد ما بطلت كورة بـ5 سنين ونفسيتي تعبت".