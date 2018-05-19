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الوطن

فرار ضابط في الجيش الكوري الشمالي إلى الجنوب

اليوم AM 07:22
كتب: أ ف ب
فرار ضابط في الجيش الكوري الشمالي إلى الجنوب

زعيم كوريا الشمالية

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية نقلا عن مصدر حكومي، أن ضابطا في جيش كوريا الشمالية يرافقه مدني، فر إلى كوريا الجنوبية عبر البحر الأصفر السبت.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إنه "تم رصد سفينة صغيرة في المياه بشمال باينيونغ" الجزيرة الواقعة بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين.

وأوضح أن مدنيا يرافق الضابط في السفينة، وأنهما "عبرا عن رغبتهما في الفرار".

وأكد مصدر في خفر السواحل أن تحقيقا يجري بدون أن يضيف أي تفاصيل.

وهي المرة الأولى التي يفر فيها ضابط في الجيش الكوري الشمالي منذ 2008 حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "واي تي إن"، وحادث الفرار الرابع عشر الذي يسجل منذ العام 2000.

كما أنها أول حادثة من هذا النوع منذ القمة التاريخية التي عقدت بين الكوريتين في أبريل وتعهد فيها البلدان بإخلاء شبه الجزيرة بالكامل من الأسلحة النووية والكف عن أي نشاط عدائي.

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