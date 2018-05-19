اليوم.. محافظ جنوب سيناء يتابع مراحل تنفيذ المشروعات بمدينة الطور

يجري اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، جولة تفقدية موسعة لكل المشروعات التي يجري تنفيذها بمدينة الطور.

وقال اللواء محمود عيسى، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يتفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالشاطئ العام، موضحا أنه تم الانتهاء من السور الخارجي للشاطئ بناء وتجهيز المناطق الخدمية والحمامات وجارٍ عمل عدد من المظلات والشماسي كما أنه جارٍ إنشاء 10 كبائن، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للشاطئ العام تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.

كما سيتفقد الوحدات السكنية الجديدة بأحياء النصر والشروق للتأكد من الانتهاء من أعمال اللاند سكيب ووصول كافة المرافق لها، وللوقوف على مراحل التنفيذ وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف السكرتير العام عبر بيان صحفي، أن مدينة الطور ستشهد خلال المرحلة المقبلة إقامة عدد من المشروعات الخدمية.