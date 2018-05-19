مقتل فلاح بطلق ناري أثناء عودته لمنزله بأسيوط 

قُتل فلاح إثر إصابته بطلق ناري أطلقه عليه مجهولون بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بقيام مجهولين بإطلاق النيران على أحد الأشخاص ولاذوا بالفرار، وبالانتقال وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "علي عبدالرحمن حسانين"، مقيم بقرية الزرابي دائرة المركز.

وأشارت التحريات الأولية التي أجراها فريق مباحث المركز إلى تربص شخصين بالمجني عليه أثناء عودته للمنزل وإطلاق أعيرة نارية صوبه من سلاح آلي لخلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه.

تحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى صدفا المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وضبط مرتكبيها وجارٍ العرض على النيابة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.