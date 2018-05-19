تسجيل الدخول

الوطن

مقتل فلاح بطلق ناري أثناء عودته لمنزله بأسيوط 

اليوم AM 09:06
كتب: سعاد أحمد
مقتل فلاح بطلق ناري أثناء عودته لمنزله بأسيوط 

أرشيفية

قُتل فلاح إثر إصابته بطلق ناري أطلقه عليه مجهولون بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بقيام مجهولين بإطلاق النيران على أحد الأشخاص ولاذوا بالفرار، وبالانتقال وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "علي عبدالرحمن حسانين"، مقيم بقرية الزرابي دائرة المركز.

وأشارت التحريات الأولية التي أجراها فريق مباحث المركز إلى تربص شخصين بالمجني عليه أثناء عودته للمنزل وإطلاق أعيرة نارية صوبه من سلاح آلي لخلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه.

تحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى صدفا المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وضبط مرتكبيها وجارٍ العرض على النيابة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار متعلقة

مصرع أستاذ جامعي ومهندس إثر انقلاب سيارة داخل ترعة في سوهاج

مصرع أستاذ جامعي ومهندس إثر انقلاب سيارة داخل ترعة في سوهاج
مصرع طالب غرقا بمصيف جمصه في الدقهلية

مصرع طالب غرقا بمصيف جمصه في الدقهلية
مصرع طالب غرقا بترعة البحر الصغير بالدقهلية

مصرع طالب غرقا بترعة البحر الصغير بالدقهلية
مصرع 5 وإصابة 10 عمال في حادثي تصادم بالشرقية

مصرع 5 وإصابة 10 عمال في حادثي تصادم بالشرقية

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

حكاوي العراب| "سالم وسلمى".. مغامرات تطابق الأكوان وخيال خارج المجرة

حكاوي العراب| "سالم وسلمى".. مغامرات تطابق الأكوان وخيال خارج المجرة

في رحاب القدس| بالعهدة العمرية و"الفناء".. مسجد عمر بن الخطاب يوثق سماحة الإسلام

في رحاب القدس| بالعهدة العمرية و"الفناء".. مسجد عمر بن الخطاب يوثق سماحة الإسلام

صحيفة سويدية: 3 دول بينها روسيا غزوها سيشكل كابوسا لأي جيش في العالم

صحيفة سويدية: 3 دول بينها روسيا غزوها سيشكل كابوسا لأي جيش في العالم

من أرشيف السياسة| 3 رمضان.. سعيد باشا يصدر الامتياز الأول لقناة السويس

من أرشيف السياسة| 3 رمضان.. سعيد باشا يصدر الامتياز الأول لقناة السويس

مليارا دولار شريحة جديدة من صندوق النقد.. والحكومة: ملتزمون بالإصلاح وإعادة هيكلة دعم الوقود

مليارا دولار شريحة جديدة من صندوق النقد.. والحكومة: ملتزمون بالإصلاح وإعادة هيكلة دعم الوقود

اختيارات الوطن

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

الأكثر قراءة

عاجل