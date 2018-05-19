حبس "تايسون" 15 يوما بتهمة سرقة المساكن في الهرم

قررت نيابة الهرم، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، اليوم، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة المساكن، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكانت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، تمكنت من القبض على عاطل بتهمة سرقة المساكن في منطقة الهرم.

وبدأت أحداث الواقعة بورود معلومات لضباط مباحث الهرم، بقيام "حسني. م. ع" وشهرته "تايسون"، سابق اتهامه في 14 قضية متنوعة، بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، وبإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وضبطه.

وأكدت تحريات وتحقيقات جرت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية تحت قيادة المقدم محمد الشاذلي وكيل فرقة مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم الهرم، من إلقاء القبض على المتهم، وعثر بحوزته على نصف كيلو ذهب بمسكنه، و100 جرام ذهب لدى أحد عملائه.

وبمواجهته، بارتكاب 6 جرائم مماثلة، وبعرض المسروقات على المجني عليهم، تعرفوا عليها، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطر المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.