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الوطن

روسيا: طائرة بوينج تعود إلى المطار بعد خلل أصاب أحد محركاتها

منذ 33 دقيقة
كتب: وكالات
روسيا: طائرة بوينج تعود إلى المطار بعد خلل أصاب أحد محركاتها

حريق مطار فنوكوفو - أرشيفية

أفادت مصادر روسية لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، أن طائرة من نوع بوينج تابعة لخطوط روسية محلية اضطرت إلى العودة إلى مطار فنوكوفو في ضواحي موسكو بعد خلل تقني أصاب أحد محركاتها.

وبحسب المصادر المحلية، فإن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الروسية "بوبيدا" كانت تخطط لرحلة من مدينة موسكو إلى مدينة أستراخان، واقلعت الطائرة من مطار فنوكوفو في تمام الساعة التاسعة صباحا وبعد دقائق عدة حصل خلل تقني لأحد المحركات مما دفع قبطان الطائرة إلى العودة والتقيد بإرشادات السلامة.

وأصدت الخطوط الجوية بيانا علقت فيه على الحادثة " قامت طائرة تابعة لخطوطنا الجوية بالعودة إلى المطار نظرا لعطل حصل في إحدى المحركات الأساسية".

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