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الوطن

أحمد أمين: تحمست لفكرة "الوصية" بسبب أكرم حسني

منذ 33 دقيقة
كتب: ضحى محمد
أحمد أمين: تحمست لفكرة "الوصية" بسبب أكرم حسني

الفنان أحمد أمين

قال الفنان أحمد أمين، إنه يتابع رد فعل الجمهور حول مسلسله الرمضاني "الوصية"، والذي يعرض خلال موسم رمضان الجاري.

وأضاف "أمين"ن لـ"الوطن"، "تحمست لفكرة (الوصية) لأنني أحب الفنان أكرم حسني على المستوى الشخصي، وزاد شغفي بالأمر بعدما قرأت فكرة المسلسل ورأيت أنها تتناسب إلى حد كبير طرحها في الشهر الكريم، لأن الجمهور يتابع باستمرار الأعمال الكوميدية ذات الطابع الاجتماعي".

تدور أحداث "الوصية" في حلقات منفصلة متصلة حول وفاة مليونير مصري يدعى "طارق النويري"، أحد عمالقة صناعات الحلويات في مصر، وبذلك يصبح الوريث لهذا ابنه الوحيد "إبراهيم" والمشهور باسم "إيبو"، الذي سُميت منتجات الشركة باسمه ووضعت صورته وهو صغير على أغلفتها، ما أكسبه شهرة ومحبة الناس.

"الوصية" تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمي، وإخراج خالد الحلفاوي، وتضم بطولته العديد من النجوم من بينهم أكرم حسني، أحمد أمين، ريم مصطفى، أميرة الشريف، وخالد كمال.

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