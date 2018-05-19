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الوطن

"الروم الكاثوليك" تشكل لجنة اقتصادية لإدارة البطريركية برئاسة "العبسي"

منذ 35 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
"الروم الكاثوليك" تشكل لجنة اقتصادية لإدارة البطريركية برئاسة "العبسي"

كنيسة

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، عن تعيين بطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي، لجنة الشؤون الاقتصاديّة للإيبارشية البطريركيّة في مصر والسودان بحسب ما تنص عليه مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة في القانون رقم 263.

وقالت الكنيسة، في بيان لها، إن مركز اجتماعات هذه اللجنة سيكون في الكرسيّ البطريركيّ في منطقة الظاهر بالقاهرة، مشيرة إلى أن اللجنة تتكون من: "البطريرك يوسف العبسىي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندريّة وأورشليم، والمطران جورج بكر النائب البطريركيّ العام في مصر والسودان، والقيم العام البطريركيّ "بحكم الوظيفة"، وسامح بيار كساب، ويوسف إسكندر، وأمجد أدوار حداد، وماريز شريف قسيس".

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