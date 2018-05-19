النيابة تجدد حبس المتهمين بقتل وسحل الشاب "زين" في بولاق الدكرور

جددت نيابة بولاق الدكرور، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس 7 متهمين في واقعة قتل وسحل الشاب زين ووجهت النيابة لهم تهمة القتل العمد، والبلطجة وحيازة سلاح أبيض، لـ7 متهمين بقتل وسحل الشاب زين العابدين 28 سنة سائق فجر الخميس الماضي، في شارع الثلاجة بصفط اللبن بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة.

وكانت نيابة بولاق الدكرور، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس 3 متهمين جدد في واقعة قتل وسحل والتمثيل بجثة الشاب زين العابدين في منطقة صفط اللبن، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ليرتفع عدد المتهمين المحبوسين إلى 7 متهمين. وقررت النيابة ضبط وإحضار 3 متهمين جدد لتضم اوراق القضة 11 متهما تم تحديدهم من خلال مقاطع الفيديو التى سجلت الجريمة.

وتجري التحقيقات بمعرفة المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس نيابة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وجاءت تفاصيل الواقعة، طبقاً لما ورد في تحريات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب، مدير المباحث الجنائية، والرائد طارق مدحت، معاون المباحث، أن المجني عليه أصاب طفلة 4 سنوات تُدعى "دينا" منذ 4 سنوات بطلق ناري في العين، ما تسبّب في إصابتها بالعمى، وتُوفيت عقب الإصابة بعام، بعدما تعرّضت لصعق بالكهرباء أثناء تشغيلها مروحة في "الشقة"، ومنذ وفاة الطفلة ووالدها يبحث عن المتسبّب في إصابتها للانتقام منه، لكن "زين" لم يكن في منزله، حيث كان يقضي عقوبة الحبس 4 سنوات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدّرة، وعقب خروجه من الحبس، ظل هاربًا عدة أشهر، بعد معرفته أن أسرة الطفلة تريد قتله، وكان يتردّد على مقهى لأحد أصدقائه في شارع الثلاجة، حتى تمكن المتهمون من الفتك به، وقتلوه وسحلوه أمام المارة أثناء صلاة الفجر.

وجاءت اعترافات المتهمين الأربعة المقبوض عليهم مطابقة لما ورد في تحريات المباحث، أثناء مناقشتهم أمام نيابة بولاق الدكرور، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وتم اقتياد المتهمين إلى مسرح الجريمة، ومثلوا الواقعة منذ لحظة الإمساك بالضحية وسحله وخلعهم ملابسه وتسديد طعنات له بالأسلحة البيضاء.

وسجّلت النيابة، برئاسة هشام رفعت الشريف، رئيس نيابة بولاق الدكرور، اعترافات المتهمين بالصوت والصورة، وقرّرت حبسهم على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار اثنين آخرين شاركا في الجريمة، بعدما تم تفريغ الفيديو الذي تضمّن مشاهد للمتهمين أثناء ارتكابهم الواقعة.

كان اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من أهالي شارع الثلاجة بمنطقة صفط اللبن، ببولاق الدكرور، بوقوع جريمة قتل وسحل شاب في الشارع.

وعلى الفور، انتقل فريق من المباحث، تحت قيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عبدالوهاب شعراوي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهرى، رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى مكان البلاغ، وتم تحديد هوية المجني عليه، وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وضبطت 4 منهم، وبحوزتهم بندقية خرطوش و3 قطع سلاح أبيض "سكين"، وتم التحفّظ عليهم، وإحالتهم إلى النيابة التي تباشر التحقيق.