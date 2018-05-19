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الوطن

غدا.. "رمضان في أفريقيا" بالمجلس اﻷعلى للثقافة

منذ 26 دقيقة
كتب: شيماء عادل
غدا.. "رمضان في أفريقيا" بالمجلس اﻷعلى للثقافة

أرشيفية

يقيم المجلس الأعلى للثقافة اللقاء الثالث لصالون الثقافات الأفريقية تحت عنوان "رمضان في أفريقيا " وذلك غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمقر المجلس بساحة دار الأوبرا.

يدير الصالون الدكتور خالد أبو الليل، أستاذ الأدب الشعبي بجامعة القاهرة، ويشارك فيه علي لون "نيجيريا"، علي إبراهيم آنو "الصومال"، فاولينو آكوت "جنوب السودان"، شاكيرا آدم" أثيوبيا"، ست البنات "السودان"، إسماعيل إسف دانكوما "أفريقيا الوسطى" الدكتورة رشا صبحي أبوشقرة "مصر"، وبحضور عدد من الباحثين والإعلاميين والمهتمين والمتخصصين في الشأن الثقافي الأفريقي.

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