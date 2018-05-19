بالصور| مدير أمن كفر الشيخ والمحافظ يتفقدان الحالة المرورية

تفقد السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح، مدير الأمن، السبت، الحالة الأمنية والمرورية ببعض شوارع المدينة، يرافقهما اللواء مصطفى فريد، نائب مدير الأمن وحكمدار المديرية، وعدد من القيادات الأمنية في ثالث أيام رمضان.

وحرص مدير أمن كفر الشيخ، والمحافظ، على متابعة الحالة الأمنية بدوران النصر وعدد من الشوارع، وعلى سماع الضباط والأفراد المكلفين بالخدمات الأمنية، لخلق روح المحبة والتأكيد أن الشرطة منظومة متكاملة، ووجه مدير الأمن، بالتعامل الحاسم مع أي صورة من صور الخروج على القانون والحفاظ علي أمن القوات، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنيين.

كما تفقد المحافظ ومدير الأمن، الخدمات المرورية وفقا للخطة المعدة لذلك خلال شهر رمضان، بما ينعكس على سيولة الحالة المرورية بالشوارع والطرق الرئيسيه بالمحافظة.