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الوطن

"تعليم البحيرة": لا مشاكل بامتحانات الدبلومات الفنية فى يومها الأول

منذ 9 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
"تعليم البحيرة": لا مشاكل بامتحانات الدبلومات الفنية فى يومها الأول

محمد سعد

أعلن محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اليوم الأول بامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، سار بشكل جيد وفى هدوء، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، تابعت الامتحانات ولم ترصد أية مشكلة.

وقال محمد، إن غرف العمليات تابعت وصول الأسئلة لجميع لجان السير، قبل انعقاد الامتحان بوقت كاف من خلال سيارات مركز التوزيع وبحراسة أفراد الشرطة المكلفين بتأمين أعمال الامتحان، والاتصال برؤساء لجان السير 131 لجنة بإجمالي طلاب 46 ألف و055 طالبًا للنوعيات الثلاثة من خلال غرفة عمليات المديرية.

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