تسجيل الدخول

الوطن

24 ألف طن رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

منذ 9 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
24 ألف طن رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

ميناء دمياط _ ارشيفية

استقبل ميناء دمياط 5 سفن حاويات، وسفينتي بضائع عامة، فيما غادرت 5 سفن حاويات.

وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بـ 2688 طن قمح في حين غادر 80 سيارة نقل محملة بـ4195 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172 ألف و546 طنًا.

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24 ألف و186 طنا، وشملت حركة الصادر من الميناء 6737 طن يوريا و 11 ألف و524 طن فوسفات و1290 طن رمل زجاجي و2700 طن مولاس.

أخبار متعلقة

176 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

176 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط
175 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

175 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط
168 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال في ميناء دمياط

168 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال في ميناء دمياط
170901 طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

170901 طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"متعايش".. حملة لمساندة مرضى الإيدز وتصحيح المفاهيم حول طرق نقل المرض

"متعايش".. حملة لمساندة مرضى الإيدز وتصحيح المفاهيم حول طرق نقل المرض

"التموين": السماح لـ2 مليون مواطن بصرف السلع والخبز ببطاقات ورقية

"التموين": السماح لـ2 مليون مواطن بصرف السلع والخبز ببطاقات ورقية

وزير الإسكان: مدينة المنصورة الجديدة ستكون حضارية وذكية

وزير الإسكان: مدينة المنصورة الجديدة ستكون حضارية وذكية

غدا.. القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان قرار إلغاء التعليم المفتوح

غدا.. القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان قرار إلغاء التعليم المفتوح

غدا.. "الإدارية العليا" تنظر دعوى إلغاء زيادة بدل العدوى للأطباء

غدا.. "الإدارية العليا" تنظر دعوى إلغاء زيادة بدل العدوى للأطباء

اختيارات الوطن

"فكوا عقدة النحس".. الأمير هاري وميجان ماركل يتحديان العقبات ويتزوجان

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

الأكثر قراءة

عاجل