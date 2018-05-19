24 ألف طن رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 5 سفن حاويات، وسفينتي بضائع عامة، فيما غادرت 5 سفن حاويات.

وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بـ 2688 طن قمح في حين غادر 80 سيارة نقل محملة بـ4195 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172 ألف و546 طنًا.

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24 ألف و186 طنا، وشملت حركة الصادر من الميناء 6737 طن يوريا و 11 ألف و524 طن فوسفات و1290 طن رمل زجاجي و2700 طن مولاس.