أحمد عبدالوارث: تواصل بروفات "شباب في عين الرسول" لعرضه برمضان

تواصل الفرقة الغنائية الاستعراضية، التابعة لقطاع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بروفات مكثفة لعرض "شباب في عين الرسول"، للأسبوع الثاني على خشبة مسرح البالون استعدادا لتقديمه للجمهور خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد الفنان أحمد عبدالوارث، على أهمية العرض، كونه يتناول قصص الشباب الذين تربوا في كنف الرسول مثل أسامة بن زيد، وأسماء بنت أبي بكر، وعبدالله بن الزبير، وغيرهم من الذين نعتبرهم قدوة لنا.

وأضاف لـ"الوطن":" هذا المرة الأولى التي أقدم مسرحا في شهر رمضان، ومن المقرر أن نعرض المسرحية في اللأسبوع الثاني من الشهر الكريم".

"شباب في عين الرسول" بطولة أحمد الكحلاوي، أحمد عبدالوارث، وأحمد ماهر، مديحة حمدي، أشرف عبدالغفور، أحمد عزمي، إيمان إمام، رضا إدريس، سيد عبدالرحمن، أحمد الشريف، لبنى الشيخ، سحر عبدالله، سناء يسري، إبراهيم غنام، هادي خفاجة، بالإشتراك مع كورال فرقة الإنشاد الديني.

العرض فكرة وألحان وغناء أحمد الكحلاوي، تأليف سراج الدين عبدالقادر، توزيع موسيقى محمد أحمد الكحلاوي، تصميم استعراضات مصطفى محسن، إضاءة شريف البرعي، ديكور محمد هاشم، مساعد مخرج محمد الأسيوطي، مخرج منفذ محمد رجب، وإخراج صلاح لبيب