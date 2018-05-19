أبوحامد: سأتقدم بسؤال لوزيرة التضامن حول "تمويلات الجماعات الإسلامية"

قال النائب محمد أبوحامد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه سيتقدم بتسائل إلى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول ما نشرته "الوطن"، في عددها أمس، حول تقديم عدد من المواطنين بلاغات للرقابة الإدارية، ضد فرع الجمعية الشرعية بمدينة نصر، المسمى بـ"الهدي الإسلامي"،، ورئيسه علي محمد علي حسين، يتهمون فيه مجلس الإدارة بارتكاب مخالفات إدارية ومالية بالفرع.

بلاغ للنيابة والرقابة الإدارية: مخالفات مالية بالجمعية الشرعية بمدينة نصر

وقال أبوحامد، إن ما نشرته الجريدة يمثل خطورة مهمة يجب الوقوف أمامها في ظل سياسات من وزارة التضامن الإجتماعي متجاهلة ما يحدث، فيجب الضرب بيد من حديد، ويجب عزل تلك الإدارات الداعمة للإرهاب، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الإهلية الجديد.