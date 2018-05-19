تسجيل الدخول

الوطن

أبوحامد: سأتقدم بسؤال لوزيرة التضامن حول "تمويلات الجماعات الإسلامية"

منذ 54 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
أبوحامد: سأتقدم بسؤال لوزيرة التضامن حول "تمويلات الجماعات الإسلامية"

محمد ابو حامد

قال النائب محمد أبوحامد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه سيتقدم بتسائل إلى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول ما نشرته "الوطن"، في عددها أمس، حول تقديم عدد من المواطنين بلاغات للرقابة الإدارية، ضد فرع الجمعية الشرعية بمدينة نصر، المسمى بـ"الهدي الإسلامي"،، ورئيسه علي محمد علي حسين، يتهمون فيه مجلس الإدارة بارتكاب مخالفات إدارية ومالية بالفرع.

 بلاغ للنيابة والرقابة الإدارية: مخالفات مالية بالجمعية الشرعية بمدينة نصر

وقال أبوحامد، إن ما نشرته الجريدة يمثل خطورة مهمة يجب الوقوف أمامها في ظل سياسات من وزارة التضامن الإجتماعي متجاهلة ما يحدث، فيجب الضرب بيد من حديد، ويجب عزل تلك الإدارات الداعمة للإرهاب، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الإهلية الجديد.

أخبار متعلقة

التضامن الاجتماعى: المعرض الدولى للحرف اليدوية يستهدف تشجيع المنتج المصرى

التضامن الاجتماعى: المعرض الدولى للحرف اليدوية يستهدف تشجيع المنتج المصرى
التضامن الاجتماعى بمطروح: "أي حضانة هتبث فكر سياسي أو إهانة للدولة هقفلها"

التضامن الاجتماعى بمطروح: "أي حضانة هتبث فكر سياسي أو إهانة للدولة هقفلها"
«التضامن الاجتماعى» تستجيب لـ«الوطن» وتتكفل بـ«سيد»

«التضامن الاجتماعى» تستجيب لـ«الوطن» وتتكفل بـ«سيد»
التضامن الاجتماعى: تسجيل 2٫1 مليون أسرة بتكلفة 7٫2 مليار جنيه

التضامن الاجتماعى: تسجيل 2٫1 مليون أسرة بتكلفة 7٫2 مليار جنيه
وكيل «التضامن الاجتماعى»: «لو أنا صاحب قرار هامسح مشروع الأسر المنتجة وأعيد عمله من جديد»

وكيل «التضامن الاجتماعى»: «لو أنا صاحب قرار هامسح مشروع الأسر المنتجة وأعيد عمله من جديد»

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه "خميس مشيط"

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه "خميس مشيط"

السيسي يوجه الحكومة بمواصلة التحديث الشامل لقطاعي الكهرباء والبترول

السيسي يوجه الحكومة بمواصلة التحديث الشامل لقطاعي الكهرباء والبترول

إخلاء محطة قطارات بمرسيليا بعد الاشتباه في شخص

إخلاء محطة قطارات بمرسيليا بعد الاشتباه في شخص

"الأعلى للإعلام" يتلقى الشكاوى بخصوص دراما رمضان عبر "واتس آب"

"الأعلى للإعلام" يتلقى الشكاوى بخصوص دراما رمضان عبر "واتس آب"

رصد التعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد من خلال الأقمار الصناعية

رصد التعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد من خلال الأقمار الصناعية

اختيارات الوطن

"فكوا عقدة النحس".. الأمير هاري وميجان ماركل يتحديان العقبات ويتزوجان

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

الأكثر قراءة

عاجل