31 مايو.. بدء المرحلة الثانية لانتخابات اللجان النقابية بالوادي الجديد

قال أحمد طليب، وكيل مديرية القوي العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إن المرحلة الثانية من انتخابات اللجان النقابية بمصالح والهيئات الحكومية بالمحافظة، ستنطلق يوم 31 مايو الجاري عقب انتهاء المرحلة الأولى يوم 23 و24 من نفس الشهر.

وأضاف طليب، أن المرحلة الثانية تشمل اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والكيماويات والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوى، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.

وأوضح طليب، أنه سيجري فتح باب الترشح يومى 25 و26 مايو، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها يومي 28 و29 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 30 مايو الجاري، بحيث تجرى الانتخابات 31 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق يومي 1 و2 يونيو 2018.

وكانت مديرية القوى العاملة والهجرة بالوادي الجديد، أعلنت بداية مايو الجاري، عن فوز 14 لجنة نقابية بالتزكية وإجراء الانتخابات في المرحلة الأولي من انتخابات اللجان النقابية تحت إشراف المستشار طارق الخطيب، الوكيل العام للنيابة الإدارية، لـ7 لجان نقابية وعدم ترشح 3 لجان نقابية بإجمالي 26 مصلحة وهيئة حكومية علي أرض المحافظة وذلك يوم 23 و 24 مايو الجاري.