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الوطن

وزير الإسكان: السيسي يتابع حجم الإنجاز في المنصورة الجديدة أولا بأول

منذ 33 دقيقة
كتب: صالح رمضان
تصوير: سمير وحيد
وزير الإسكان: السيسي يتابع حجم الإنجاز في المنصورة الجديدة أولا بأول

وزير الإسكان داخل إحدي وحدات المنصورة الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع حجم الإنجاز في مدينة المنصورة الجديدة أولا بأول، ويتأكد أن ملامح المدينة بدأت تظهر، متمنيا أن يزور المدينة أسوة بباقي المدن الجديدة السابقة.

جاء ذلك خلال جولة الوزير، اليوم، يرافقه المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والنواب، لتفقد عينات من الوحدات التي شطبت ضمن الوحدات التابعة لـ"سكان مصر"، وعينات تشطيب أول جزء من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة بين مصيف جمصة وحدود محافظة كفر الشيخ على البحر الأبيض المتوسط، وأعمال البنية الأساسية والمرافق، وعددا من المشروعات المختلفة التى يجرى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى بالمدينة.

وأضاف مدبولي، أن الكورنيش سيمتد على مسافة 14 كيلو وسيتم إنشائه بنفس مستوى كورنيش مدينة العلمين وتفقدنا اليوم أول 200 متر منه للتأكد من التزام الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية بالمواصفات التي وضعتها الوزارة.

وأعلن الوزير خلال الزيارة أن مواعيد حجز الوحدات السكنية في مدينة المنصورة ستكون قبل نهاية عام 2018 بعد الانتهاء من كافه المرافق والتشطيبات الجارية.

 

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