بالصور| عميد "آداب عين شمس": إعلان نتائج الامتحانات النهائية أول يوليو

أكدت الدكتورة سوزان القليني، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة منذ انطلاقها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن هناك تشديد من قبل الكلية على جميع أعضاء هيئة التدريس أن تأتي وفق قدرات الطالب المتوسط، موضحة أنه لم ترصد أي شكاوى أو مشاكل بشأن الامتحانات التي أداها الطلاب.

وأضافت القليني، علي هامش تفقدها للامتحانات بالكلية، أن مجلس الكلية راعي مواعيد الامتحانات قبل وضع جدولها وتزامنها مع شهر رمضان المعظم، مشيرة إلى أن هناك تعليمات مشددة بتيسير كافة الأمور على الطلاب أثناء الامتحانات، والتعامل بالقانون تجاه أي مشاغب أثناء أعمالها، منوهة إلى أن أكثر من 22 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات التيرم، مشيرة إلى أن أول يوليو القادم بداية إعلان نتائج الفرق بالكلية.