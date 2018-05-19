محافظ الفيوم يصدر توجيهات بوضع لوحات إرشادية على مداخل القرى المنتجة

أصدر محافظ الفيوم، توجيهات لرؤساء المدن والقرى، بوضع لوحات إرشادية معدنية على مدخل القرى المنتجة توضح أنها قرية منتجة، وكذلك تعريف أهالي هذه القرى بأهمية المشروع الذي يأتي في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وشدد محافظ الفيوم، خلال اجتماع موسع عقده، اليوم، لمناقشة آليات عمل مبادرة القرى المنتجة، بحضور اللواء ممتاز فهمي، السكرتير العام للمحافظة، ورؤوساء مجالس المدن، وممقل المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على سرعة إزالة كل المعوقات من خلال التنسيق بين الأجهزة المعنية، وموافاته بتقارير حول حجم الأعمال التي تم إنجازها على أرض الواقع.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه يوجد 18 قرية منتجة على مستوى المحافظة، بواقع 3 قرى في كل مركز، وأن المحافظة تبذل قصارى جهدها للعمل على نجاح المشروعات بالقرى المنتجة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والصندوق الاجتماعي للتنمية.