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الوطن

سعدة: من حق "الأعلى للإعلام" محاسبة "رامز تحت الصفر"

منذ 6 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
سعدة: من حق "الأعلى للإعلام" محاسبة "رامز تحت الصفر"

طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين

قال طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من حقه قانونا محاسبة قناة "mbc" وما تبثه من برامج ودراما وإعلانات رمضانية، إذا ارتكبت تلك الأعمال أية مخالفة مهنية أو أخلاقية.

ولفت سعدة في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن ما يتردد حول أن القناة ليست مصرية وبالتالي ليس للمجلس علاقة بما يبث بها كبرنامج "رامز تحت الصفر" ليس صحيحا، وتابع قائلا: "أي شيء يبث من داخل مصر يجب تطبيق القوانين المصرية عليه، بدليل أنه حتى المذيعين الأجانب يتم منحهم تصريح مزاولة مهنة ومناقشته في المحتوي الخاص به".

وأكد سعده، أن القانون رقم 93 لسنة 2016 ينص على حق المجلس في منح التراخيص و"تبليك القناة" أو تسويدها، وبالتالي من حقه بسط سيطرته على برنامج "رامز تحت الصفر" بمعنى محاسبة فريق البرنامج والقناة إذا ثبت ارتكابهم لمخالفات، مشيرا إلى أن نقابة الإعلاميين ستعقد اجتماعا في هذا الخصوص مساء اليوم وسترفع تقريرا للمجلس بما تم بخصوص البرنامج المذكور.

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