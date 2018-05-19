محافظ الإسماعيلية خلال جولة مفاجئة لمعرض "أهلا رمضان": "كله تمام"

فاجئ اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وجلال أبو الطاهر، والسيد الرسل عضوا مجلس إدارة الغرفة التجارية، ونبيل الغريب، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، ولفيف من سيدات الأعمال عضوات المجلس الاقتصادي، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية، لمتابعة سير انتظام العمل بالمعرض، وأبدى المحافظ رضاه عن الأداء وثبات الأسعار المتفق عليها.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يشمل 150 عارضًا، يضم كافة مستلزمات شهر رمضان الكريم من الياميش، والمكسرات، وجميع السلع الأساسية، وجميع المواد الغذائية، والتموينية، واللحوم، والدواجن، والأسماك الطازجة والمجمدة، والخضر، والفاكهة، إلى جانب منتجات ومصنوعات سيدات الأعمال عضوات المجلس الاقتصادي والتي تشمل كافة المشغولات اليدوية والملابس والمصنوعات الجلدية والأكسسوارات والأطعمة الطازجة .

يدار المعرض بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة، ومديرية الزراعة، والطب البيطري، والغرفة التجارية، وجهاز خدمات القوات المسلحة، ويضم 70 عارضًا لمستلزمات شهر رمضان والسلع الغذائية من التجار وأصحاب محلات السوبر ماركت وشركات المنتجات الغذائية وعدد 100 عارضة من سيدات الأعمال وتباع جميع المعروضات داخل المعرض بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تتراوح من 25 إلى 35% وذلك بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين .

وأكد المحافظ أن المحافظة مازالت تواصل الخطة التنفيذية للتوسع في فتح المعارض والمنافذ بجميع مراكز ومدن المحافظة إلى جانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة التي تغطى كافة قطاعات المحافظة وتوابعها من أجل توفير كافة السلع الأساسية للمواطنيين.

وأصدر تعليمات مشددة لوكيل وزارة التموين والمسؤولين عن المعرض بضرورة التزام جميع التجار المشاركين في المعرض بالبيع بسعر الجملة.