إبداعات دينية| "الإمام الغزالي".. من فقة الشافعي إلى "دولة الباطنية"

ارتبطت العديد من المسلسلات الدينية بشهر رمضان الكريم، ويعد "الإمام الغزالي" من أبرز هذه المسلسلات، التي تناولت حياة الإمام أبو حامد الغزالي، ويروي أحوال المسلمين في عصر السلاجقة وظهور العديد من الشخصيات الإسلامية.

وتميز المسلسل، باستخدام التكنولوجيا الحديثة في إنتاج وتصوير العمل في عام 2012، ودار حول قصة الإمام "الغزالي" الذي درس الفقه الشافعي، وحارب كل الفتن التي برزت بين السنة والشيعة، كذا صراع التكفير وتلك الحركة الباطنية التي كان لها فكر متطرف وكانت هذه الحركة تحارب الإسلام وتحولت إلى "دولة الباطنية" داخل الدولة.

ودارت أحداث المسلسل في 30 حلقة، بدأت بمولد الغزالي ونشأته وتلمذته على يد الشيخ "الطوسي"، ثم سفره إلى "جرجان" لتلقي العلم على يدي علمائها الأفاضل، حتى وفاته عن عمر يناهز 55 عامًا، وكانت زاخرة بالأحداث ونزاعات الفرق الدينية وتناحرها باسم الإسلام والدين على كرسي الحكم والسلطة، وصولا إلى أول حملة صليبية على الشرق في عام 1095 ميلادي، والتي دارت بين الصليببين والمسلمين.

واعتبر المسلسل عودة للدراما الدينية، التي تراجع إنتاجها في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت مصر تنتج ما بين 5 إلى 6 مسلسلات في العام الواحد، وحقق المسلسل نجاحًا واسعًا للدراما الدينية المصرية.

"الإمام الغزالي" بطولة محمد رياض، ونرمين الفقي، وبثينة رشوان وأشرف عبد الغفور وأحمد خليل وأحمد سلامة ورشوان توفيق وفايزة كمال وميرنا وليد وأحمد وفيق، سيناريو وحوار محمد السيد عيد، وإخراج إبراهيم الشوادي، وتأليف محمد السيد عيد، وإخراج إبراهيم الشوادي.