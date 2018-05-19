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الوطن

جامعة دمياط تنضم لاتحاد الجامعات العربية

منذ 35 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
جامعة دمياط تنضم لاتحاد الجامعات العربية

جامعة دمياط تنضم لاتحاد الجامعات العربية

استقبل الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، وذلك على مدار يومين لتقييم جامعة دمياط لانضمامها إلى اتحاد الجامعات العربية.

بدأت اللجنة عملها بالمرور على بعض الكليات مثل كلية التربية والعلوم والتربية النوعية، كما تفقدت اللجنة المكتبة المركزية وبنك المعرفة بكلية التربية والمعامل بكلية العلوم، كما نظمت كلية التربية النوعية معرضًا فنيًا من وحفل موسيقي يعتبر رمزًا عن الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وتفقدت اللجنة الحرم الجامعي لاستكمال أعمال زيارة اللجنة والذين أبدو إعجابهم الشديد بالحرم الجامعي، وتفقد المدرجات، والفصول، ومبنى المعامل المركزي، كما انعقد اجتماع بمجلس الجامعة حضره النواب والعمداء وأمين عام الجامعة وبعض من المديرين العموم.

وبدأ الاجتماع بعرض فيديو تعريفي عن الجامعة، وبعد ذلك بدأت اللجنة عملها في التقييم، حيث جرى مناقشة بعض النقاط الخاصة بالاعتماد.

وانتهى الاجتماع بقرار الموافقة على انضمام جامعة دمياط لاتحاد الجامعات العربية.

وأظهرت اللجنة استحقاق جامعة دمياط أن تكون من الجامعات ذات العضوية العاملة داخل اتحاد الجامعات العربية على أن يكون القرار التنفيذي عند انعقاد اول جمعية عمومية مقبلة.

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