الرئيس اليمني: جهود لجنة تطبيع ‏الأوضاع ‏في ‏سقطرى أفضت إلى التهدئة

منصور هادي
قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن جهود اللجنة العسكرية المشتركة المعنية بتطبيع الأوضاع بمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، أفضت إلى تهدئة وتطبيع الأوضاع وعودة الأمور إلى نصابها بما يهدف إلى تعزيز وحدة التحالف وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في دحر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وتحرير اليمن وعودة الشرعية الدستورية وتجاوز مختلف الحوادث والتحديات.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس اليمني في العاصمة السعودية الرياض، رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة برئاسة أركان القوات المشتركة اللواء ركن أحمد الشهري، ومدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء ركن أحمد العقيلي، وقائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء ركن عبدالله النخعي، والملحق العسكري في السفارة اليمنية بالرياض العميد الركن يحيى الوعيل.