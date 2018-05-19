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الوطن

الرئيس اليمني: جهود لجنة تطبيع ‏الأوضاع ‏في ‏سقطرى أفضت إلى التهدئة

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
الرئيس اليمني: جهود لجنة تطبيع ‏الأوضاع ‏في ‏سقطرى أفضت إلى التهدئة

منصور هادي

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن جهود اللجنة ‏العسكرية المشتركة ‏المعنية بتطبيع ‏الأوضاع بمحافظة ‏أرخبيل ‏سقطرى اليمنية،‏ أفضت إلى ‏تهدئة وتطبيع ‏الأوضاع وعودة الأمور إلى ‏نصابها بما ‏يهدف إلى تعزيز وحدة ‏التحالف وتحقيق أهدافه ‏الاستراتيجية في دحر مليشيا ‏الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران ‏وتحرير اليمن وعودة الشرعية الدستورية ‏وتجاوز ‏مختلف الحوادث ‏والتحديات.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس اليمني في العاصمة السعودية الرياض، رئيس ‏وأعضاء اللجنة ‏العسكرية المشتركة برئاسة ‏أركان ‏القوات المشتركة اللواء ركن أحمد الشهري، ومدير ‏مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ‏اللواء ‏ركن أحمد ‏العقيلي، وقائد القوات البحرية والدفاع الساحلي ‏اللواء ‏ركن عبدالله النخعي، ‏والملحق العسكري في ‏السفارة اليمنية ‏بالرياض العميد الركن يحيى الوعيل.‏

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