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الوطن

هادي يشيد بجهود المبعوث الأممي الجديد لليمن وإحاطته الأولى بمجلس الأمن

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
هادي يشيد بجهود المبعوث الأممي الجديد لليمن وإحاطته الأولى بمجلس الأمن

الاوضاع في اليمن -ارشيفية

ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، جهود المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن جريفث، الهادفة إلى إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفِي مقدمتها القرار 2216.

كما نوه الرئيس هادي خلال لقائه صباح الْيَوْم للمبعوث الأممي غريفث، بإحاطته الأولى أمام مجلس الأمن وما حملته من رؤية ومضامين مستوعبة لواقع اليمن وأزمته ومرجعيات السلام وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد الرئيس هادي موقفه الدائم نحو السلام باعتباره خيارا استراتيجيا لعودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة بصورة عامة.

كما أكد جريفيث أن اللقاء يأتي في إطار النقاشات والدعم لتعزيز فرص السلام وفق مرجعياته الثلاث المعترف بها.

 

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