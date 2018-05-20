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الوطن

بالفيديو| مقتل شاب في مصحة لعلاج الإدمان.. وأسرته: "عذبوه"

منذ 9 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| مقتل شاب في مصحة لعلاج الإدمان.. وأسرته: "عذبوه"

القتيل

قالت رحاب محمد إنها اصطحبت زوجها للعلاج في إحدى المصحات الخاصة لعلاج الإدمان وفوجئت بوفاته بعد دخوله المصحة بيومين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أن إدارة المصحة اتصلت بها وأخبرتها بوفاة زوجها وألقت جثته في منطقة السحر والجمال في الإسماعيلية.

وأكدت زوجة القتيل أنها تقدمت ببلاغ للشرطة واصطحبت وكيل نيابة للموقع الذي به جثمان زوجها، وأنها اكتشفت أن المصحة غير مرخصة وأن أصحابها أخلوها.

وأكد عدد من أصدقاء القتيل أنهم وجدوا في جسده آثار للتعذيب وجروحا في يده مما يدل على أنه توفي في المصحة نتيجة للتعذيب مطالبين بضرورة القصاص من القتلة والقبض عليهم.

 

 

 

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