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الوطن

بالفيديو| مشادة بين نائب "اتحاد المصارعة" ولاعب معتزل بسبب "الواسطة"

منذ 7 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| مشادة بين نائب "اتحاد المصارعة" ولاعب معتزل بسبب "الواسطة"

محمود فوزي رشاد

نشبت مشادة كلامية بين هاني عبدالفتاح نائب رئيس اتحاد المصارعة الرومانية، ومحمود فوزي لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، الذي أعلن اعتزاله بسبب ما اعتبره محاباة لأحد اللاعبين على حسابه ما تسبب في استبعاده من المنتخب أكثر من مرة، وذلك خلال برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية "دريم".

وقال عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إنه حزين لسماع ما قاله اللاعب، مشددًا على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع اللاعبين. 

وأضاف أن اللاعب عندما استبعد من بطولة العالم العام الماضي، كان مُصابًا، لا على سبيل المحسوبية أو المحاباة كما اتهم الاتحاد. 

وتابع أن اللاعب أحمد عجينة الذي سافر مكانه كان بطلًا لإفريقيا.

وعن هزيمة عجينة بفارق 10 نقاط، كما قال اللاعب المستبعد محمود فوزي، قال نائب رئيس اتحاد اللعبة: "كرم جابر خسر فرق 10 نقاط لما كان لسه طالع، عادي".

وأردف نائب اتحاد اللعبة: "أحمد عجينة حصل على المركز الأول في الجمهورية لكن محمود لم يشارك لأنه كان مُصابًا".

لتنشب مشادة بينهما على الهواء، ويرد اللاعب المعتزل قائلًا: "لأ أخد المركز الثالث مش الأول، واللاعب نفسه ممكن يرد عليك".

كما طالب المصارع مقدم البرنامج بعمل مداخلة هاتفية على الهواء مع المدير الفني المنتخب للعبة للحديث عن الأزمة.

وعن سوء نتائج لاعبي المنتخب، قال عبدالفتاح: "عادي كل اللاعيبة خسرت". ليرد عليه اللاعب: "لأ، فيهم اللي كسب ماتشين، واللي خسروا كان بفرق بونط أو اتنين".

 

 

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