"تعليم جنوب سيناء" تتفوق في مسابقة الرائد المثالي

أعلن محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن فوز المديرية بالمركزين الرابع والخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الرائد المثالي للعام الدراسي 2017-2018.

وأكد حصول محمد عبد الحميد أحمد، معلم بمدرسة مجمع نويبع الثانوية المشتركة، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الرائد المثالي للمرحلة الثانوية، لافتا إلى حصول فاطمة أحمد الجميل، المعلمة بمدرسة نجيب محفوظ للتعليم الأساسي التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في نفس المسابقة للمرحلة الابتدائية.

ووجه عقل الشكر والتقدير لأسرة توجيه التربية الاجتماعية بالمديرية والإدارات التعليمية للحصول على العديد من المراكز على مستوى الجمهورية خلال العام الجاري، وأهدى النجاح والحصول على هذه المراكز إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لدعمه المتواصل للتعليم واهتمامه ورعايته الكاملة بالأنشطة التربوية.