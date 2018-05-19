محافظ جنوب سيناء يوجه بتعيين رئيس قطاع لكورنيش طور سيناء

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتعيين رئيس لقطاع كورنيش مدينة طور سيناء، على أن يتولى مسؤولية نظافة وتجميل الكورنيش بداية من دار العاملين حتى منطقة حمام موسى.

وأكد المحافظ على الشباب ضرورة استثمار منطقة ساحة العلم رقم 2 الكائنة على طريق الكورنيش في خلق فرص عمل وزيادة دخلهم عن طريق تقديم خدمات لأهالي المدينة وزوارها المترددين على المكان مثل تقديم المثلجات أو المشروبات أو المأكولات الخفيفة وغيرها بحيث يجد المتردد على المكان خدمة له ولمرافقيه.

كما أكد المحافظ على الأهالي ضرورة الحفاظ على مدينتهم، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المدينة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لطور سيناء، يرافقه اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء السيد الرافعي، مساعد مدير الأمن، وفوزي همام، رئيس المدينة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.