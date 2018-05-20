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الوطن

بعد لقاء وفد سوداني.. السعودية تعلن تغيير أعداد قوات التحالف ومهامها

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
بعد لقاء وفد سوداني.. السعودية تعلن تغيير أعداد قوات التحالف ومهامها

البشير

أكد قائد القوات المشتركة في السعودية الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، أن ساعة الحسم في اليمن اقتربت رغم اتساع رقعة المعركة وعدم التزام أنصار الله بأي أخلاقيات أو قوانين.

وقال الفريق الركن الأمير فهد بن تركي، خلال لقائه بمدينة جدة مساء أمس، مع الوفد الإعلامي السوداني الذي استضافته وزارة الثقافة والإعلام السعودية، إن العمل العسكري ما زال مستمرا لتحقيق الهدف الاستراتيجي، مضيفا أن هذه هي الحرب والعدو أمامنا يحاول أن يجدد أساليبه باستمرار وهو مدعوم إقليميا من النظام الإيراني ومن حزب الله ومن منظمات أخرى، ليس فقط في مجال التسليح، ولكن أيضا في مجال التقنية وفي مجال الخبرات التكتيكية والعملياتية وفي مجالات التخطيط بأكملها، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وأفاد المسؤول العسكري، بأن للحرب مرحلة أخيرة وحاله نهائية، وفي جميع أنواع الحروب هناك مرحلة الاستقرار وحفظ الأمن بعد الحرب، وهذه المرحلة هي بذات أهمية مرحلة القتال، إن لم تكن أهم.

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