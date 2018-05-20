مصدر بـ«رامز تحت الصفر»: الهجوم علينا «حرب إعلانات»

علق مصدر في فريق عمل برنامج "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال من روسيا هذا العام على مطالب أحد أعضاء نقابة الإعلاميين بإيقاف البرنامج، معتبرا: "هذه الدعوات ليست إلا جزءً من حرب الإعلانات".

وأضاف مصدر من البرنامج، في تصريحات صحفية، أن "رامز تحت الصفر" برنامج ترفيهي هدفه إرضاء وإسعاد مشاهدينه، ويتم برضا الضيوف من نجوم الفن والرياضة وموافقتهم على عرض حلقاته".

وتابع "المصدر": "لسنا طرفاً في ما يدور الآن من دعوات يقف ورائها البعض للضغط لإيقاف عرض البرنامج".

وأوضح: "ما يحدث واقعيا هو حرب إعلانات، وليس له علاقة بفكرة ومضمون البرنامج"، ودلل على ذلك قائلاً: "البرنامج يذاع على قناة إم بي سي الرئيسية في المملكة العربية السعودية ودوّل الخليج، وLBC اللبنانية ومع ذلك الانتقادات كلها يتم توجيهها إلى قناة إم بي سي مصر".

واختتم "المصدر" تصريحاته: "الشركة المنتجة للبرنامج شركة غير مصرية والقناة التي تعرضه قناة سعودية، والحديث عن تجاوزات داخل البرنامج غير صحيح، فالبرنامج ترفيهي في المقام الأول والأزمة بدأ تضخيمها بعد اكتساح البرنامج نسب المشاهدة وتأثيره على حصص المنافسين في الإعلانات".

وكان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، أكد أمس في تصريحات صحفية، أن قناة أم بي سي مصر لا تخضع للقانون المنظم للإعلام في مصر، باعتبارها شركة غير مصرية، ولفت إلى أنه "رغم ذلك أبدت القناة تجاوباً كبيراً بشأن مراجعة حلقات برنامج رامز تحت الصفر".

وتصدرت برامج رامز جلال نسب المشاهدة خلال شهر رمضان خلال الأعوام الماضية، كأحد أهم هذه النوعية من البرامج في الوطن العربي. وتشتهر هذه النوعية من البرامج حول العالم، ومن بينها البرنامج الأمريكي الشهيرPunk'd الذي يعتمد على خداع المشاهير، وبرنامج Scare Tactics.

وأكد مصدر في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات صحفية، أن برنامج رامز تحت الصفر لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبرر ذلك: "الشركة المنتجة للبرنامج ليست مصرية، ويتم عرضه على قناة سعودية، ورامز جلال نفسه ليس عضوا بنقابة الإعلاميين".

وتابع: "لو أحدث مسلسل ما غير مصري ولا يتم عرضه على قناة مصرية ضجة بسبب مضمونه لن يكون للمجلس وصاية عليه".

وحقق برنامج رامز جلال شهرة عالمية بعد استضافة رامز لنجوم عالميين خلال السنوات الماضية، مثل شاروخان، باريس هيلتون، وأنطونيو بانديرس وغيرهم.